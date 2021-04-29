Китай запустил на орбиту главный модуль своей космической станции

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запустил на орбиту основной модуль национальной космической станции, которую планируют построить к концу 2022 года, сообщает Associated Press.

Ракету с базовым модулем «Тяньхэ» («Небесная гармония») запустили с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань утром 29 апреля, в 11:23 по местному времени (06:23 мск). Примерно через восемь минут модуль вышел на заданную орбиту.

Базовый модуль Китайской космической станции — это часть будущей станции, где космонавты смогут жить до шести месяцев. Чтобы смонтировать остальные модули станции, потребуется еще 10 запусков: на орбиту отправят два лабораторных модуля, четыре грузовых корабля и четыре пилотируемых корабля с тайконавтами. Первый пилотируемый полет намечен на июнь.

В случае успеха миссии Китайская космическая станция станет третьей в мире многомодульной станцией после МКС и станции «Мир».

В ноябре 2020 года Китай запустил к Луне автоматическую станцию «Чанъэ-5» для сбора и доставки на Землю лунного грунта. После успешной посадки «Чанъэ-5» установил на поверхности Луны флаг Китая, а также впервые с 1976 года отправил на Землю образцы лунного грунта.

У нас больше нет рекламодателей. Зато у нас есть вы Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег