Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
новости
Китай поднял флаг на Луне. Фотография
12:15, 4 декабря 2020
Источник: Meduza
Китайский лунный модуль «Чанъэ-5» установил на поверхности Луны флаг Китая. «Чанъэ-5» прилунился 1 декабря; основная цель миссии — сбор лунного грунта и его доставка на Землю: в случае успеха Китай станет третьей страной в мире, которая сделает это. США и СССР несколько раз привозили на Землю лунный грунт в 1969-1976 годах.
CNSA / Xinhua / Scanpix / LETA
Напишите нам