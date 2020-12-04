Китай поднял флаг на Луне. Фотография

Китайский лунный модуль «Чанъэ-5» установил на поверхности Луны флаг Китая. «Чанъэ-5» прилунился 1 декабря; основная цель миссии — сбор лунного грунта и его доставка на Землю: в случае успеха Китай станет третьей страной в мире, которая сделает это. США и СССР несколько раз привозили на Землю лунный грунт в 1969-1976 годах.

CNSA / Xinhua / Scanpix / LETA