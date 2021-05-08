После серии взрывов у школы в Кабуле погибли 40 человек, в основном — школьницы
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По меньшей мере 40 человек погибли и еще десятки получили ранения после серии взрывов, произошедших у школы в Кабуле, сообщает Reuters, ссылаясь на официальные лица Афганистана. Associated Press пишет, что в основном погибли школьницы в возрасте от 11 до 15 лет.
В МВД Афганистана сообщили, что ранения получили не менее 52 человек. Среди раненых много школьниц.
Президент Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся терактом и обвинил в этом движение «Талибан». Талибы заявили, что не причастны к взрывам и осудили случившееся.
Никто пока не взял на себя ответственность за взрывы.
Кабул находится в состоянии повышенной готовности после того, как в апреле США объявили о выводе войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года. После этого, утверждают афганские власти, участники движения «Талибан» активизировали атаки по всей стране.