НАТО и США объявили о выводе войск из Афганистана

Страны-союзницы по НАТО решили начать 1 мая вывод своих войск из Афганистана, сообщается на сайте военного альянса.

Признавая, что военного решения проблем, стоящих перед Афганистаном, не существует, союзники решили, что мы начнем вывод сил, участвующих в операции «Решительная поддержка», к 1 мая. Вывод войск будет упорядоченным, скоординированным и осознанным.

По оценке НАТО, войска будут выводить из Афганистана в течение нескольких месяцев.

Президент Джо Байден сообщил, что 1 мая из Афганистана начнут выводить американские войска, которые насчитывают 2500 человек. Байден рассчитывает, что войска выведут к 11 сентября, к 20-й годовщине теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, ставшего поводом для начала войны в Афганистане.

45-й президент США Дональд Трамп договорился с террористическим движением «Талибан», что американские войска выведут из Афганистана к 1 мая. «Талибан» заявлял, что прекратит соблюдать перемирие, если американские войска останутся в стране после этой даты.