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Первый канал оштрафовали на 30 тысяч рублей после показа в эфире сюжета «СМИ-иноагента» без указания статуса

Источник: Открытые медиа

Арбитражный суд Москвы назначил Первому каналу административный штраф в размере 30 тысяч рублей из-за того, что в эфире телеканала показали фрагмент сюжета «СМИ — иностранного агента» без соответствующей маркировки. Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на пресс-службу суда.

26 марта иск к телеканалу подал Роскомнадзор, судья вынес решение 6 мая, следует из карточки дела на сайте суда. Первый канал привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания (часть 3 статьи 14.1 КоАП).

Как сообщал РБК, протокол в отношении Первого канала составили из-за того, что в выпуске ток-шоу «Время покажет» 11 марта показали сюжет телеканала «Настоящее время» без указания, что тот входит в реестр «СМИ — иностранных агентов».

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