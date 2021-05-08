Первый канал оштрафовали на 30 тысяч рублей после показа в эфире сюжета «СМИ-иноагента» без указания статуса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Арбитражный суд Москвы назначил Первому каналу административный штраф в размере 30 тысяч рублей из-за того, что в эфире телеканала показали фрагмент сюжета «СМИ — иностранного агента» без соответствующей маркировки. Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на пресс-службу суда.

26 марта иск к телеканалу подал Роскомнадзор, судья вынес решение 6 мая, следует из карточки дела на сайте суда. Первый канал привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания (часть 3 статьи 14.1 КоАП).

Как сообщал РБК, протокол в отношении Первого канала составили из-за того, что в выпуске ток-шоу «Время покажет» 11 марта показали сюжет телеканала без указания, что тот входит в реестр «СМИ — иностранных агентов».

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