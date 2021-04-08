Роскомнадзор подал в суд на Первый канал из-за показанного в эфире сюжета «СМИ-иноагента» без указания статуса

Роскомнадзор обвинил Первый канал в нарушении закона о «СМИ — иностранных агентах». Надзорное ведомство составило на Первый канал протокол об административном правонарушении за показ в программе «Время покажет», вышедшей 11 марта, сюжета, снятого «Настоящим временем», который не сопровождался маркировкой о «СМИ — иностранном агенте».

Протокол, сообщает РБК со ссылкой на данные базы «Электронное правосудие», был составлен 26 марта. Рассмотрение в Арбитражном суде Москвы назначено на 6 мая.

В выпуске «Время покажет» от 11 марта, выложенном на сайте Первого канала, видеоматериалов, ставших поводом для иска Роскомнадзора, нет. На официальном канале Первого канала в ютьюбе выпуск недоступен.

Пресс-служба Первого канала требования Роскомнадзора пока никак не прокомментировала.

За отсутствие маркировки «СМИ-иноагента» Первому каналу по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (по ней Роскомнадзор составил протокол) грозит предупреждение или штраф от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Телеканал «Настоящее время» создан медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/ ». В списке «СМИ-иноагентов» он находится с декабря 2017 года.