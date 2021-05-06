YouTube начал удалять ссылки на сайт «Умного голосования». Из-за этого канал «Новой газеты» оказался временно заблокирован

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Видеохостинг YouTube удалил ссылку на сайт «Умного голосования» из стрима издания Sota Vision о . Об этом сообщило само издание.

Уведомление об удалении ссылки редакция Sota Vision получила 6 мая. В нем говорилось, что ссылка нарушает правило YouTube о запрете «спама, обмана и мошенничества». В случае повторных нарушений Sota Vision на неделю запретят загружать видео и проводить прямые трансляции, сообщил видеохостинг.

Sota Vision пишет, что YouTube удаляет ссылку на сайт «Умного голосования» по жалобе Роскомнадзора.

Уведомления об удалении ссылки на сайт «Умного голосования» от YouTube также получили политик Илья Яшин и редакция «Новой газеты». Кроме того, YouTube на неделю запретил «Новой газете» публиковать видео и вести прямые трансляции. Издание отметило, что не знает, связана ли блокировка с действиями Роскомнадзора.

Блокировка канала произошла незадолго до начала совместного стрима «Новой газеты» и «ОВД-Инфо» в поддержку людей, ставших фигурантами уголовных дел после зимних акций в поддержку Навального. Из-за этого стрим пришлось перенести на ютьюб-канал «ОВД-Инфо».

«Умное голосование» — стратегия протестного голосования на выборах, разработанная штабом политика Алексея Навального. Она предлагает всем, кто не хочет отдавать свой голос за «Единую Россию», голосовать за наиболее сильного противника кандидата-единоросса. Такого противника определяет сам штаб Навального: как правило, это представитель партии, чей кандидат на прошлых выборах занял второе место в том или ином округе.

«Умное голосование» было запущено в ноябре 2018 года. Уже через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать его на территории РФ.

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