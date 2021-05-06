После акций за Навального больше 100 человек стали фигурантами уголовных дел «Новая газета» и «ОВД-Инфо» запустили стрим в их поддержку

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«Новая газета» и правозащитный проект «ОВД-Инфо» организовали ютьюб-стрим в поддержку фигурантов так называемого «дворцового дела». Он проходит с 14:30 до 20:00 6 мая, в девятую годовщину разгона оппозиционной акции протеста на Болотной площади в Москве в 2012 году.

Изначально стрим планировался на канале «Новой газеты», но незадолго до начала он подвергся атаке ботов. Ведущими стрима стали журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и Максим Курников. Среди спикеров — правозащитница Марина Литвинович, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, лидер СБПЧ Кирилл Иванов, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, координаторы «ОВД-Инфо», обозреватели «Новой газеты» и другие. Кроме того, с музыкальными номерами на стриме выступят группы «Ногу свело!», OQJAV, «АлоэВера», Jars, певицы Лютик и Mirele.

Большой стрим ОВД-Инфо и «Новой газеты» в поддержку фигурантов «дворцового дела» ОВД-Инфо

«Дворцовым делом» в прессе называют серию из нескольких десятков уголовных дел, возбужденных по следам общероссийских акций оппозиции в поддержку Алексея Навального зимой 2021 года.

Первая из этих акций была анонсирована в январе после задержания Навального, пережившего попытку , и выхода фильма-расследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В нем рассказывалось, что президент России пользуется резиденцией под Геленджиком на Черном море, стоившей не меньше 100 миллиардов рублей и построенной на деньги его друзей и связанных с ними компаний. Сам Путин отрицал, что дворец принадлежит ему или его близким родственникам.

Навальному после задержания изменили , после чего политика отправили в исправительную колонию в городе Покров. Там он почти месяц держал голодовку из-за недопуска к нему независимых врачей.

По итогам акций протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тысяч человек. Более 100 из них стали фигурантами уголовных дел, заведенных по статьям о хулиганстве, применении насилия в отношении полицейских, перекрытии дорог и нарушении санитарных правил.

Проект «ОВД-Инфо» запустил петицию с требованием освободить фигурантов «дворцового дела». На данный момент ее подписали более 24 тысяч человек.

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