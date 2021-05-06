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Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта, сообщает РБК, ссылаясь на колл-центр компании.

Ставки вырастут по ипотечным кредитам на готовое жилье, на новостройки (кроме программ «Господдержка-2020»), ссудам на строительство дома и покупку гаража.

Базовая ставка по ипотеке на готовое жилье (с учетом всех скидок и первоначальным взносом более 20%) вырастет с 7,3% до 7,7%, сообщили в сервисе «ДомКлик», через который в Сбербанк подают заявки на ипотеку. РИА Новости в то же время отмечает, что минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке вырастет до 8%, на вторичном рынке — до 8,1%.

В пресс-службе «Сбера» сообщили РБК, что банк решил изменить условия по ряду ипотечных продуктов в связи с тем, что ЦБ РФ в марте и апреле повысил . Представитель компании отметил, что для клиентов, которым уже одобрили ипотечные заявки, ставки с 7 мая не изменятся.

В апреле Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых, объяснив свое решение тем, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания граждан и бизнеса остаются повышенными.

Правительство РФ в апреле 2020 года приняло постановление о под 6,5% годовых. По ней кредит на жилье можно взять до 1 июля 2021 года.

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