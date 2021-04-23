Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых
Источник: ЦБ РФ
Центробанк России объявил о повышении ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта, до 5% годовых.
Объясняя свое решение, Банк России заявил, что «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными», по этой причине регулятор решил раньше «вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике».
ЦБ отметил, что на ближайших заседаниях банк оценит, насколько целесообразно дальнейшее повышение ключевой ставки.
РБК со ссылкой на экспертов пишет, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики объясняется сохранением геополитической напряженности.
В прошлый раз Центробанк повысил ключевую ставку в марте — на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых. До этого ЦБ не повышал ставку с декабря 2018 года.