Банк России впервые за два года повысил ключевую ставку

Банк России объявил о повышении на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых. ЦБ повышает ключевую ставку впервые с декабря 2018 года, уточняет ТАСС.

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», — говорится в заявлении ЦБ.

Регулятор не исключил, что на ближайших заседаниях будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

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