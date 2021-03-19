Банк России впервые за два года повысил ключевую ставку
Источник: ЦБ РФ
Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых. ЦБ повышает ключевую ставку впервые с декабря 2018 года, уточняет ТАСС.
«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», — говорится в заявлении ЦБ.
Регулятор не исключил, что на ближайших заседаниях будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.