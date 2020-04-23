Правительство утвердило программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщается на сайте правительства.

Ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок ипотеки. Разницу между ней и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Взять льготную ипотеку можно до 1 ноября 2020 года. Стоимость покупаемого жилья при этом не должна превышать 8 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и 3 миллиона рублей для других регионов. Минимальный взнос по кредиту составляет 20%.

Запустить программу льготной ипотеки в России 16 апреля поручил президент Владимир Путин.