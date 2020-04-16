В России запустят программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%
Источник: ТАСС
Надежный источник
Президент России Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки. Как сообщает РБК, это было сделано на совещании с участниками строительной отрасли.
В рамках льготной программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% — остальное будет субсидировать государство.
Стоимость покупаемого жилья не должна превышать 8 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 3,5 миллиона рублей для других регионов. Взять кредит можно до 1 ноября 2020 года.