В России запустят программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки. Как сообщает РБК, это было сделано на совещании с участниками строительной отрасли.

В рамках льготной программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% — остальное будет субсидировать государство.

Стоимость покупаемого жилья не должна превышать 8 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 3,5 миллиона рублей для других регионов. Взять кредит можно до 1 ноября 2020 года.