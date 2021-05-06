Президент Украины заявил о 75 тысячах российских военных у границ страны

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границ страны находятся около 75 тысяч российских военнослужащих. Российские войска, по словам Зеленского, от границы с Украиной отводятся медленно.

«Мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть», — цитирует «Интерфакс» заявление Зеленского, сделанное на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посещающим Киев.

Блинкен, в свою очередь, также заявил, что Россия «отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной». США, добавил он, внимательно наблюдают за ситуацией.

С конца марта на фоне обострения конфликта в Донбассе Россия наращивала военное присутствие у границ Украины и в Крыму. В Минобороны РФ объясняли передвижение войск учениями, а в Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает. США тогда заявили о максимальном с 2014 года присутствии российских войск у границ с Украиной. 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что войска, задействованные в учениях на юге России, вернутся в места постоянной дислокации к 1 мая.

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