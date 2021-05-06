Адвокат Иван Павлов назвал заказчиком уголовного дела против себя следователя ФСБ Александра Чабана. Он ведет дело журналиста Ивана Сафронова

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Адвокат, глава правозащитного объединения Иван Павлов считает, что заказчиком уголовного дела против него может быть следователь ФСБ Александр Чабан. Об этом Павлов заявил в интервью «Дождю».

Чабан ведет журналиста Ивана Сафронова, которого защищает Павлов. На прошлой неделе адвоката обвинили в разглашении данных следствия по делу Сафронова.

«У меня четкое представление есть, что это следователь, конкретный следователь по конкретному делу, по делу Ивана Сафронова, инициировал вот это вот», — заявил Павлов, уточнив, что имеет в виду Чабана. Адвокат добавил, что публиковал документы и по другим уголовным делам, которые ведет следственное управление ФСБ, но претензий к нему из-за этого не возникало.

Павлов заявил, что Чабан пытался уговорить подзащитных «Команды 29» и их родственников отказаться от помощи адвокатов. Один из подзащитных Павлова передал ему, что Чабан якобы заявил: «Я этого Павлова посажу».

Павлов не исключил, что на возбуждение уголовного дела против него могло повлиять и то, что он представляет интересы структур Навального, которые прокуратура в апреле потребовала признать экстремистским. «Выделить, что является последней каплей здесь, очень сложно», — сказал адвокат.

Павлов был задержан утром 30 апреля, у него дома и на работе прошли обыски. В качестве меры пресечения суд избрал для Павлова запрет определенных действий. В частности, ему нельзя пользоваться интернетом

Павлова обвиняют в том, что он он передал СМИ копию постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого и сообщил о секретном свидетеле в деле журналиста.

После задержания Павлова его коллега, адвокат Евгений Смирнов сообщил, что Павлову часто поступали угрозы от следователей ФСБ, в частности, от Александра Чабана.

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