Еврокомиссия предложила открыть границы для иностранных туристов, которые привились одобренными в ЕС препаратами

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предлагает разрешить въезд в ЕС для иностранных туристов, сделавших прививку от COVID-19 одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств.

Разрешение также предлагается распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для применения в экстренных ситуациях.

Иностранцы должны будут завершить вакцинацию по меньшей мере за 14 дней до прибытия в ЕС. Они также должны будут подтвердить прививку с помощью цифрового сертификата, выдаваемого странами-членами ЕС, или другого сертификата, признаваемого в странах-членах сообщества.

Дети, которым пока нельзя делать прививки, могут въехать вместе с привитыми родителями, если у них есть отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Чтобы рекомендации Еврокомиссии вступили в силу, их должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение рекомендаций пройдет в Евросоюзе 5 мая.

В данный момент необязательные поездки в большинство стран Евросоюза могут совершать лишь граждане стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В данный момент в списке ЕС всего .

Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило использовать в ЕС вакцины против коронавируса от компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. ВОЗ одобрила эти же препараты.

В марте Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу российской вакцины против коронавируса «Спутник V». При этом в EMA и в Еврокомиссии высказывали мнения, что препарат не нужен Евросоюзу и что он может быть небезопасен. Создатели «Спутника V» обвиняли европейских функционеров в предвзятости.

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