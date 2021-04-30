Суд запретил адвокату Ивану Павлову пользоваться интернетом и общаться со свидетелями по его делу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для главы правозащитного проекта , адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного расследования (статья 310 УК РФ).

Суд запретил Павлову общаться со свидетелями по его делу, а также пользоваться интернетом и мобильным телефоном, сообщает «Медиазона».

Палов был задержан утром 30 апреля. Его обвиняют в том, что он разгласил данные следствия по делу журналиста . В частности, в том, что он передал журналистам копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и сообщил о секретном свидетеле в деле.

В июле 2020 года адвокаты Ивана Сафронова отказалась дать подписки о неразглашении данных следствия, чтобы иметь возможность привлекать внимание к делу журналиста. За это Минюст просил Адвокатскую палату возбудить дисциплинарное производство в отношении адвокатов.

Статья 310 УК РФ предусматривает до трех месяцев ареста. Помимо этого, в случае обвинительного приговора Ивану Павлову грозит лишение адвокатского статуса.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег