Россия запретила въезд председателю Европарламента и спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Навального

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Россия закрыла въезд в страну для восьми представителей официальных структур Евросоюза и отдельных европейских стран. Об этом сообщил российский МИД.

Въезжать в Россию теперь запрещено:

председателю Европейского парламента Давиду Сассоли;

председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Ивару Аболиньшу;

директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу;

члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Алексея Навального Жаку Мэру;

руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху;

главе лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту;

главе языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску;

заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

Санкции введены в ответ на действия Евросоюза, который ввел ограничительные меры в отношении российских граждан в марте 2021 года, заявил российский МИД.

2 марта Евросоюз ввел санкции против ряда российских чиновников, включая глав СК, ФСБ и Росгвардии, из-за отравления политика Алексея Навального.

22 марта под европейские санкции попали вице-премьер Чечни и еще несколько официальных лиц, которых Евросоюз считает причастными к пыткам и репрессиям в отношении членов ЛГБТ-сообщества в Чечне.

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