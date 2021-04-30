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Россия запретила въезд председателю Европарламента и спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Навального

Источник: МИД РФ

Россия закрыла въезд в страну для восьми представителей официальных структур Евросоюза и отдельных европейских стран. Об этом сообщил российский МИД.

Въезжать в Россию теперь запрещено:

  • председателю Европейского парламента Давиду Сассоли;
  • председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Ивару Аболиньшу;
  • директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу;
  • члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Алексея Навального Жаку Мэру;
  • руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху;
  • главе лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту;
  • главе языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску;
  • заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

Санкции введены в ответ на действия Евросоюза, который ввел ограничительные меры в отношении российских граждан в марте 2021 года, заявил российский МИД.

Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются.

МИД РФ

2 марта Евросоюз ввел санкции против ряда российских чиновников, включая глав СК, ФСБ и Росгвардии, из-за отравления политика Алексея Навального.

22 марта под европейские санкции попали вице-премьер Чечни и еще несколько официальных лиц, которых Евросоюз считает причастными к пыткам и репрессиям в отношении членов ЛГБТ-сообщества в Чечне.

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