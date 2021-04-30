Россия запретила въезд председателю Европарламента и спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Навального
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Россия закрыла въезд в страну для восьми представителей официальных структур Евросоюза и отдельных европейских стран. Об этом сообщил российский МИД.
Въезжать в Россию теперь запрещено:
- председателю Европейского парламента Давиду Сассоли;
- председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Ивару Аболиньшу;
- директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу;
- члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Алексея Навального Жаку Мэру;
- руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху;
- главе лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту;
- главе языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску;
- заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.
Санкции введены в ответ на действия Евросоюза, который ввел ограничительные меры в отношении российских граждан в марте 2021 года, заявил российский МИД.
Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются.
2 марта Евросоюз ввел санкции против ряда российских чиновников, включая глав СК, ФСБ и Росгвардии, из-за отравления политика Алексея Навального.
22 марта под европейские санкции попали вице-премьер Чечни и еще несколько официальных лиц, которых Евросоюз считает причастными к пыткам и репрессиям в отношении членов ЛГБТ-сообщества в Чечне.