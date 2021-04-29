В США арестовали россиянина Романа Стерлингова по делу об отмывании 336 миллионов долларов через Bitcoin Fog

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В Лос-Анджелесе арестован россиянин Роман Стерлингов, которого правоохранительные органы США подозревают в причастности к отмыванию 336 миллионов долларов через сайт Bitcoin Fog, сообщает Reuters.

По версии правоохранительных органов, Стерлингов, у которого помимо гражданства России есть еще и шведский паспорт, был основным оператором Bitcoin Fog, основанного в 2011 году.

Через этот сайт провели более 1,2 миллиона биткоинов, суммарная стоимость которых на момент транзакций составляет 336 миллионов долларов. Предполагается, что криптовалюта, проходившая через Bitcoin Fog, использовалась для платежей в даркнете, связанных с покупкой наркотиков и другими противозаконными действиями.

Делом Стерлингова занимается федеральный прокурор округа Колумбия.

Одним из самых громких дел, связанных с отмыванием денег с помощью криптовалюты, стало дело россиянина Александра Винника. Он был задержан во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу правоохранительных органов США, заподозривших в отмывании нескольких миллиардов долларов через ВТС-е, которая некоторе время была одной из крупнейших биткоин-бирж. Экстрадиции Винника, помимо США, добивались Франция и Россия, где его подозревали в хищении 600 тысяч рублей. В январе 2020 года Винника, заявлявшего, что он хочет быть выдан России, экстрадировали во Францию. В декабре 2020 года суд в Париже приговорил Винника к пяти годам заключения. Винник вину отрицал, заявляя, что был лишь техническим консультантом ВТС-е.