Суд не стал рассматривать дело учительницы Анны Борзенко. Ее хотели привлечь за акцию 21 апреля по записям с камер наблюдения

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Черемушкинский суд Москвы вернул в полицию административное дело учительницы Анны Борзенко из-за участия в московской в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Дело вернули в полицию в связи с недостатками, но какими именно — неизвестно, заявил адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков, представляющий интересы Борзенко.

Мне они очевидны — как обычно в такого рода делах совершенно не отвечающие достоверности объяснения и рапорты полицейских. Видео с изображением Анны, которое предъявили в отделе полиции, не может быть доказательством. Будет ли дело возвращено в суд с новым протоколом или прекращено, пока мы не знаем. Анну отпустили домой.

Накануне Борзенко задержали и оставили в отделе полиции на ночь до суда. На нее составили протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ). Протокол был составлен на основании видео с камер наблюдения во время акции 21 апреля. Как отметил адвокат, на записи не видно, что кто-либо перекрывает дорогу или что в этом участвует Борзенко.

Анна Борзенко — мать журналистов Александра и Андрея Борзенко, которые раньше работали в «Медузе».

Во время акции 21 апреля в большинстве городов не было массовых задержаний. Но в следующие дни полицейские стали приходить к участникам акции, которые попали на камеры наблюдения.

Полиция приходила в том числе к журналистам, работавшим на акции 21 апреля. Среди них была и специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова. На нее хотят составить протокол из-за акции.

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