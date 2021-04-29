Бывший координатор архангельского штаба Навального получил два с половиной года колонии за репост клипа Rammstein
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Суд в Архангельске приговорил к двум с половиной годам колонии бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова за репост в ВК клипа «Pussy» группы Rammstein. Об этом «Медиазоне» рассказал Алексей Кычин.
Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет. Он отрицал свою вину, подчеркивая, что этот клип в ВК опубликовали еще сотни человек. Прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима.
Боровиков выложил клип в личных видеозаписях в ВК в январе 2014 года. Дело против него возбудили в сентябре 2020-го. Экспертиза, проведенная по заказу следствия, заключила, что клип «Pussy» содержит порнографические сцены и не представляет культурной ценности.
Песня Pussy с альбома 2009 года Liebe ist für alle da написана от лица одержимого сексом немецкого мужчины, который «не может потрахаться» на родине и едет за границу ради сексуальных завоеваний без обязательств. В клипе участники группы отыгрывают несколько стереотипных мужских ролей из порнофильмов, а в конце занимаются сексом; в обычной версии клипа кадры с обнаженными телами смазаны.
В сентябре 2019 года Андрей Боровиков стал третьим человеком, осужденным в России по «дадинской статье». Его приговорили к 400 часам обязательных работ за неоднократное нарушение правил проведения акции.