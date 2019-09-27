В России вынесли третий приговор по «дадинской» статье. Главу штаба Навального в Архангельске осудили на 400 часов обязательных работ

Октябрьский районный суд Архангельска приговорил координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова к 400 часам обязательных работ. Его осудили по « », признав виновным в неоднократном нарушении правил проведения акции.

Боровикова в 2018 году оштрафовали за акцию «Он нам не царь», направленную против президента России Владимира Путина, а также из-за акции против пенсионной реформы, пишет «Медиазона». Кроме того, на него составили административный протокол из-за акции , прошедшей в апреле 2019 года.

Первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения акции стал Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Спустя два года приговор отменили.

В сентябре 2019 года фигуранта «московского дела» Константина Котова по этой же статье приговорили к четырем годам колонии.