В Архангельске прокурор потребовал дать бывшему координатору штаба Навального три года колонии строгого режима. Из-за клипа Rammstein

Государственный обвинитель попросил приговорить бывшего координатора штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима из-за публикации во «ВКонтакте» клипа на песню «Pussy» группы Rammstein. Боровикова обвиняют в распространении порнографии.

В рамках уголовного дела, как сообщил «Открытым медиа» адвокат обвиняемого Алексей Кычкин, по заказу следствия провели культурологическую экспертизу, «которая подтвердила, что видео носит порнографический характер». Как уточнила «Новая газета», эксперты «не обнаружили в откровенном клипе всемирно известной группы художественной ценности».

В последнем слове Боровиков заявил о вероятной ангажированности свидетелей и усомнился в квалификации экспертов. Он также назвал уголовное преследование политически мотивированным. Обвиняемый не признал вину.

Уголовное дело в отношении Боровикова возбудили в сентябре 2020 года. Следователи обвинили бывшего координатора штаба Навального в распространении порнографии из-за того, что в январе 2014 года он опубликовал в личных видеозаписях в ВК клип на песню «Pussy» группы Rammstein.

«Открытые медиа» пишут, что из-за клипа на Боровикова пожаловался один из волонтеров штаба Навального. «Новая» уточняет, что это осведомитель полиции, который предложил Боровикову вместе посмотреть сохраненный ролик. Адвокат Алексей Кычкин утверждает, что Боровиков никак не афишировал это видео.

Ломоносовский районный суд Архангельск огласит приговор по делу 30 апреля.

В сентябре 2019 года Андрей Боровиков стал третьим человеком, осужденным в России по . Его приговорили к 400 часам обязательных работ за неоднократное нарушение правил проведения акции.