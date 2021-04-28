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Бывший премьер-министр, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев не поменял своего отношения к политику Алексею Навальному, несмотря на то, что тот сейчас находится в колонии. Об этом Медведев заявил в ходе общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы и, самое главное, пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе и молодежь, которая только-только делает первые шаги в жизни, которые еще абсолютно неопытны, вытаскивает их, по сути, на противодействие власти, подставляет их, а сам в это время находится в другом месте.

При этом Медведев отметил, что власть должна поддерживать отношения с несистемной оппозицией — до тех пор, пока та не нарушает законов. «Но если оппозиция сознательно, злонамеренно нарушает законы, то, к сожалению, в этом случае ничего другого, как применить специальные правила, не остается», — сказал он.

Алексей Навальный, перенесший в прошлом году отравление ядом «Новичок», отбывает наказание в исправительной колонии города Покрова по . С 31 марта по 23 апреля политик держал голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Зимой и весной 2021 года в поддержку Навального в городах России прошла серия акций оппозиции, несогласованных властями. В настоящее время в суде рассматривается иск прокуратуры Москвы о признании и региональных штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.