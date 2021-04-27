Сингапур возглавил рейтинг стран, которые лучше всего справляются с пандемией. Россия на 22-м месте

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Сингапур стал лидером рейтинга наиболее устойчивых к COVID-19 стран, который составляет агентство Bloomberg.

Этот рейтинг был составлен в ноябре 2020 года и обновляется каждый месяц. Он показывает, какие страны борются с пандемией наиболее эффективно, с наименьшими социальными и экономическими последствиями. В рейтинг входят 53 страны, крупнейшие в мире по размеру экономики. Bloomberg анализирует сложившуюся в них ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам, включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения.

В апреле 2021 года Сингапур стал лидером рейтинга, впервые сместив с первого места Новую Зеландию. Это произошло благодаря быстрым темпам вакцинации.

Новая Зеландия спустилась на вторую позицию в рейтинге. На третьем месте Австралия, на четвертом — Израиль, на пятом — Тайвань. Россия занимает 22-е место, по сравнению с прошлым месяцем ее позиция не изменилась. Последние три строчки в рейтинге отданы Аргентине, Польше и Бразилии.