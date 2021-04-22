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В Индии экстремальный всплеск заболеваемости ковидом: за сутки — более 300 тысяч случаев. Такого не было еще нигде в мире В крематориях едва успевают сжигать тела умерших

Источник: Meduza

В Индии с начала апреля — взрывной рост новых случаев коронавирусной инфекции. В конце марта в стране с населением 1,4 миллиарда человек регистрировали около 70 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, в начале апреля — более 100 тысяч, а 22 апреля зафиксировали 314 835 заболевших за день — это исторический максимум в мире с начала пандемии. В Индии выявлены новые мутации коронавируса, которые еще предстоит исследовать ученым. Однако, отмечает The Guardian, резкий рост заболеваемости, скорее всего, вызван комплексом причин. После снижения официальных показателей заболеваемости в начале года ниже 10 тысяч случаев в сутки многие жители перестали соблюдать меры предосторожности, молодые индийцы стали реже тестироваться, решив, что им не угрожает заболевание в тяжелой форме, а власти смягчили ограничения, разрешив проведение массовых мероприятий, в том числе предвыборных митингов. Система здравоохранения Индии с трудом справляется с новой волной COVID-19. Больницы в крупнейших городах Индии заполнены почти на 80%, свободных коек в реанимациях почти не осталось, сообщается о нехватке кислорода для ИВЛ, пишет BBC News. 22 апреля также зафиксировано рекордное для Индии число умерших от COVID-19 — 2023 человека. Крематории работают с максимальной нагрузкой.

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Очередь на кремацию в городе Газиабад, штат Уттар-Прадеш. 17 апреля 2021 года
Sakib Ali / Hindustan Times / Getty Images
Подготовка к кремации в Нью-Дели. 19 апреля 2021 года
Ajay Aggarwal / Hindustan Times / imago / Scanpix / LETA
Родственники прощаются с умершим в крематории в Нью-Дели
Naveen Sharma / SOPA Images / ZUMA / Scanpix / LETA
Подготовка к кремации. Нью-Дели
Sanjeev Verma / Hindustan Times / Getty Images
Скорбящие родственники у крематория в городе Пуна, штата Махараштра. 19 апреля 2021 года
Pratham Gokhale / Hindustan Times / Getty Images
Нью-Дели. 17 апреля 2021 года
Anindito Mukherjee / Getty Images
Naveen Sharma / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
Крематорий в Нью-Дели. 19 апреля 2021 года
Amal KS / Hindustan Times / imago / Scanpix / LETA

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