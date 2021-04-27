«Моим тюремным врачам тоже спасибо, люди искренне пытаются помочь». Навальный поблагодарил всех медицинских работников за лечение

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В соцсетях политика Алексея Навального появился новый пост от его имени. В нем он поблагодарил всех медицинских работников, с которыми общался в последний год.

По словам Навального, для него «в личном плане это, безусловно, год врачей». Политик отметил, что медицинские работники спасли его, когда он был отравлен, настаивали на его перевозке в Германию, а затем «превратили из овоща обратно в человека», а уже после его заключения под стражу «вели отчаянную кампанию», добиваясь, чтобы он получил лечение.

Среди прочих политик поблагодарил медицинских работников, которые наблюдают за ним в колонии.

Моим тюремным, тамбовским врачам тоже спасибо. Ну в конце концов я понимаю, что они просто в тех рамках, что им задало начальство, а тем — Кремль. Но я вот вижу сейчас, люди искренне пытаются помочь. Вон, вчера заметил, что медсестра ручкой делает пометку на запястье, чтобы не забыть час, когда мне надо дать очередные три ложки овсяной каши.

Навальный с 31 марта по 23 апреля держал голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей не из системы ФСИН. Политик жаловался на боли в ноге и в спине и заявлял, что в колонии ему не оказывают необходимой медицинской помощи.

Навальный прекратил голодовку после того, как его призвали это сделать лечащие врачи. По их словам, его 20 апреля вывезли в гражданскую больницу Владимира, и «он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова утверждала, что Навального регулярно посещали гражданские врачи в период с 24 марта по 20 апреля.

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