Татьяна Москалькова: с 24 марта по 20 апреля Навального регулярно посещали гражданские врачи

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Политика Алексея Навального в период с 24 марта по 20 апреля регулярно посещали гражданские врачи. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

По словам Москальковой, она запросила и получила все заключения врачей, не из системы ФСИН, обследовавших Навального. В числе гражданских специалистов, посещавших политика — рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог.

Москалькова 21 апреля заявляла, что 20 апреля Навального посетили гражданские врачи одной из государственных больниц Владимирской области. Про более ранние осмотры она до сих пор не упоминала.

Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку в колонии, требуя оказать ему необходимую медицинскую помощь и допустить гражданских врачей. 18 апреля его перевели в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире.

22 апреля лечащие врачи Навального опубликовали обращение, в котором призвали его срочно прекратить голодовку. Они отметили, что 20 апреля политика вывезли из колонии в гражданскую больницу Владимира, и «он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование», а результаты этих обследований впоследствии передали лечащим врачам. 23 апреля Навальный объявил о прекращении голодовки.

В поддержку Навального проводилась общественная кампания, участники которой требовали обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. В ней приняли участие многие российские и иностранные общественные деятели, политики, деятели культуры, ученые.

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