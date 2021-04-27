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Художница Мария Касьяненко — вдова скульптора Романа Шустрова, автора «Петербургского ангела» и памятника погибшим от ковида врачам — умерла в возрасте 35 лет. Касьяненко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на родственников художницы, покончила с собой.

Оставила ли Касьяненко предсмертную записку, не сообщается. Агентство обращает внимание на тот факт, что художница ушла из жизни незадолго до годовщины смерти супруга. Роман Шустров умер от ковида 14 мая 2020 года.

Роман Шустров — автор скульптуры «Петербургский ангел», установленной в Измайловском саду Санкт-Петербурга. «Петербургский ангел» — один из символов Государственного молодежного театра на Фонтанке.

В начале марта 2021 года в Петербурге на набережной реки Карповки открыли памятник медицинским работникам, погибшим от COVID-19, — статую «Печальный ангел» работы Шустрова. Вдова скульптора присутствовала на церемонии открытия вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Тогда сообщалось, что на церемонию не позвали инициаторов создания мемориала, чтобы они не пересекались с Бегловым, специально провели открытие на день раньше запланированного, а вдову Шустрова заманили на него обманом.