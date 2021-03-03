В Петербурге открыли памятник погибшим во время пандемии врачам. По проекту скульптора, умершего от ковида

В Петроградском районе Петербурга на набережной реки Карповки открылся мемориал памяти медицинских работников, погибшим во время пандемии COVID-19.

Он представляет из себя скульптуру из бронзы, названную «Печальный ангел». Автор работы — петербургский художник Роман Шустров, который умер от коронавируса 14 мая 2020 года. В церемонии открытия мемориала участвовали вдова скульптора Мария Касьяненко, глава Петроградского района Иван Громов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Администрация Санкт‑Петербурга

С началом пандемии в апреле 2020 года в Петербурге на Малой Садовой улице напротив городского комитета по здравоохранению возник стихийный мемориал «Стена памяти», где размещались портреты врачей, умерших от ковида. В ноябре его демонтировали, но власти пообещали открыть новый постоянный мемориал.

Изначально сообщалось, что церемония открытия памятника «Печальный ангел» пройдет 4 марта. Создательница мемориала «Стена памяти» Ирина Маслова назвала внезапный перенос церемонии «не мужским поступком». «Я не могу комментировать неадекватность поведения чиновника, отвечающего за город. Но я составлю обращение к президенту о том, что этот губернатор недостоин нашего города и мы просим снять его с должности за утрату доверия граждан», — заявила она в комментарии «Фонтанке».