Умер автор «Петербургского ангела», скульптор Роман Шустров

В Санкт-Петербурге умер скульптор Роман Шустров, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного молодежного театра на Фонтанке. «Совершенно не верится, но это так», — сказали в театре.

Шустров — автор скульптуры «Петербургский ангел», установленной в Измайловском саду Санкт-Петербурга. «Петербургский ангел» — один из символов Государственного молодежного театра на Фонтанке.

Ранее сообщалось, что у Шустрова двусторонняя пневмония. Скульптор находился в Мариинской больнице, сообщил в фейсбуке депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Мариинская больница принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Были ли диагностирован COVID-19 у Шустрова, не уточняется.