Суд приостановил деятельность Союза кинематографистов в Санкт-Петербурге из-за «Артдокфеста»

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 30 суток деятельность регионального отделения Союза кинематографистов России.

Решение было принято из-за нарушения антикоронавирусных ограничений на фестивале документального кино «Артдокфест».

Основатель «Артдокфеста» Виталий Манский в комментарии «Медузе» заявил, что «не ожидал, что такая жесть пойдет».

В том смысле, что закрыли уже «Артдокфест», наказали организаторов, кинули авторов и зрителей — и сделали свое черное дело. Успокойтесь, что еще надо? Нет, видимо еще надо показать, кто в доме хозяин и что так будет со всеми, кто проводит какие-то не те фестивали, показывает не то кино «в нашем городе, городе, который принадлежит нам вместе со всем его имуществом и со всеми его людьми». Такое новое крепостное право. И выводят сейчас на площадь, поэтому и секут розгами. Закрыть на 30 дней союз кинематографистов в Петербурге, его залы, которые единственные даже не приносят прибыль, а дают хотя бы деньги на самосодержание — это по беспределу. Хотя кому я это рассказываю.

Полиция и Роспотребнадзор 3 апреля пришли на открытие «Артдокфеста» в Дом кино в Санкт-Петербурге и опечатали здание, заявив, что организаторы нарушают действующие ограничения по коронавирусу. После этого петербургская часть форума была отменена.

В Москве проведению «Артдокфеста» препятствовали активисты радикального движения SERB. Так, они вызывали полицию на показ фильма «Дорога домой» о Крыме из-за того, что им не понравилось слово «аннексированный» в анонсе. Помимо этого, активисты напали на основателя фестиваля Виталия Манского (сами они называли это «перформансом»).

Организаторы «Артдокфеста» также были вынуждены снять с показа два фильма: картину «Тихий голос» о гее из Чечни отменили из-за угроз, а ленту «Доазув/Граница» о территориальном конфликте между Чечней и Ингушетией — из-за отсутствия у него прокатного удостоверения в России.