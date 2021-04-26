Полиция возбудила административное дело после проверки интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков

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Управление МВД по Москве возбудило административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Об этом ТАСС заявила директор Екатерина Мизулина.

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — сказала Мизулина.

В отношении кого возбуждено дело, она не уточнила.

Ранее управление МВД по Москве заявило ТАСС, что проверка интервью Дудя завершена, о ее результатах сообщили авторам обращения — Лиге безопасного интернета.

Организация попросила полицию проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков в начале апреля. О каком именно интервью блогера шла речь, не уточнялось.

В конце марта Лига безопасного интернета просила Генпрокуратуру проверить творчество рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди детей.

В середине апреля на Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков из-за двух клипов, созданных вместе с рэпером Yung Trappa, который ранее отбыл срок по делу о наркотиках.