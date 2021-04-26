Либертарианца Михаила Светова арестовали на девять суток по обвинению в призывах к митингу 23 января

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Савеловский районный суд Москвы арестовал на девять суток члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова.

Светова признали виновным по административной статье об организации митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Как уточнил политик, в качестве нарушения ему вменялся «твит с якобы призывом, датированный 23 января».

Виновен в организации публичного мероприятия. Истекли сроки давности, несхождения по датам — все плевать. «Нарушение подтверждается рапортом оперуполномоченного Кондратьева».

Ранее 26 апреля Светов получил штраф в 30 тысяч рублей по той же статье — за призыв к акции, которая проходила 21 апреля.

Вечером 24 апреля у Светова прошел обыск по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. После обыска политик два дня провел в изоляторе временного содержания — как он отметил, это время не будет учтено в счет времени ареста.

Читайте также

В Москве полиция одновременно пришла домой к либертарианцам и сторонникам Навального. Главное

Читайте также

В Москве полиция одновременно пришла домой к либертарианцам и сторонникам Навального. Главное