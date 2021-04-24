В Госдуме заявили о планах выдать почти полмиллиона паспортов граждан РФ в Донбассе до конца 2021 года

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Число жителей Луганской и Донецкой областей, получивших гражданство России в упрощенном порядке, до конца 2021 года может увеличиться почти на 500 тысяч человек. Об это сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тысяч человек, — сообщил Водолацкий. — По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 миллиона жителей Донбасса станут гражданами РФ».

Интерес к российскому гражданству, по словам Водолацкого, растет после заявлений «о том, что Украина силовым методом наведет порядок на юго-востоке».

В январе 2021 года депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что российские паспорта получили около 400 тысяч жителей Донбасса.

Гражданство РФ по упрощенной процедуре жители определенных районов Донецкой и Луганской областей могут получить по указу президента России, подписанному 24 апреля 2019 года. Украина российские паспорта, выданные жителям Донбасса, не признает.

В конце марта ситуация в Донбассе обострилась. Стороны конфликта обвинили друг друга в обстрелах. К границе Украины были переброшены две российские общевойсковые армии и три соединения ВДВ. Минобороны РФ сначала заявило об учениях, однако затем министр обороны Сергей Шойгу объявил, что переброска войск — реакция «на угрожающую деятельность» НАТО и Украины. 22 апреля Шойгу сообщил, что российские войска, задействованные в учениях на юге страны, до 1 мая вернутся в места постоянной дислокации.

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