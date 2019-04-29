В Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов для жителей Донбасса

В городе Новошахтинск Ростовской области начал работать первый центр упрощенной выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД по вопросам миграции Кирилла Адзинова.

«Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов», — сказал Алзинов.

Центр в Новошахтинске сможет принимать до 200 заявлений в день. Жителям ЛНР не нужно выезжать в РФ для подачи документов. Они подают их на территории республики, после чего их отвозят в Новошахтинск.

Замглавы управления миграционной службы ЛНР Руслан Надзия заявил РИА Новости, что ежедневно к ним обращаются не менее 200 человек с вопросами о получении российского гражданства.

30 апреля должен открыться второй центр, для жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получать гражданство РФ в упрощенном порядке. Позже он допустил, что предоставление гражданства России упростят для всех украинцев.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что указом о гражданстве для жителей Донбасса Россия признала свою ответственность в качестве «государства-оккупанта». Также он посоветовал Путину не пытаться «соблазнить граждан Украины паспортами РФ».