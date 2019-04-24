Порошенко и Зеленский осудили указ Путина об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Донбасса

Действующий президент Украины Петр Порошенко и глава государства Владимир Зеленский осудили указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Порошенко назвал указ «очередным беспрецедентным вмешательством» России во внутренние дела Украины. «Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине», — сказал Порошенко в видеообращении, которое опубликовано на его странице в фейсбуке.

Штаб Владимира Зеленского заявил, что этим указом Россия признала свою ответственность в качестве «государства-оккупанта». «К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращение огня», — отмечается в заявлении штаба Зеленского. Команда избранного президента заверила, что он поможет гражданам Украины, живущим «на оккупированных территориях».

И Порошенко, и Зеленский призвали к усилению антироссийских санкций.

Владимир Путин назвал упрощение выдачи гражданства РФ для жителей Донбасса вопросом гуманитарного характера. «У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это переходит всякие границы с точки зрения прав человека», — сказал президент России.