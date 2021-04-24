Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей

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Россия с вечера 23 апреля приостановила действие права на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.

Соответствующая информация, сообщает РИА Новости, опубликована в бюллетене Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.

Ограничение будет действовать до 21:00 31 октября. Все зоны, доступ в которые для иностранных кораблей закрыт, находятся внутри территориальных вод России, говорится в бюллетене.

О планах закрыть для иностранных кораблей и судов три района Черного моря стало известно в середине апреля. Россия объяснила этот шаг проведением военных учений. 22 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российские войска, задействованные в учениях на юге страны, до 1 мая вернутся в места постоянной дислокации.

Госдепартамент США выразил глубокую озабоченность в связи с решением России закрыть три района Черного моря для иностранных кораблей и судов. Представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс назвал его очередной попыткой «эскалации кампании по дестабилизации ситуации на Украине». МИД Украины выразил протест, Евросоюз и НАТО призвали отменить это решение и обеспечить свободу судоходства и свободный доступ в порты Украины в Азовском море.

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