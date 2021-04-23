Координатор ростовского штаба Навального рассказала о задержании и пытках в полиции

Координатора штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину задержала полиция в ночь на 23 апреля. Об этом она сама сообщила в твиттере.

По словам Середкиной, ее доставили в поселок Широчанка (он находится в Ейском районе Краснодарского края) и там пытали.

«Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке. Засечек у меня много», — пишет Середкина.

Она также опубликовала фото изрезанной руки.

По какому поводу задерживали активистку, неизвестно.

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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального, который держит голодовку в исправительной колонии во Владимирской области. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности на митингах задержали более 1900 человек. На акции в Ростове-на-Дону были задержаны 12 человек.