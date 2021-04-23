ФАС признала «Клип за 10 лямов» Моргенштерна и Альфа-банка нарушающим закон о рекламе

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Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала «Клип за 10 лямов» — рекламный ролик, который рэпер Моргенштерн снял для Альфа-банка, — нарушающим закон о рекламе. Об пишет РБК со ссылкой на ФАС.

Ведомство сочло, что в ролике есть нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов.

ФАС планирует возбудить против Альфа-банка, карта которого рекламируется в ролике, и Моргенштерна дело об административном правонарушении.

Согласно КоАП, за нарушение закона о рекламе гражданам грозит штраф от 2000 до 2500 рублей, должностным лицам — от 4000 до 20 000 рублей, юридическим лицам — от 100 до 500 тысяч рублей.

Видео под названием «Клип за 10 лямов» было опубликовано на ютьюб-канале Моргенштерна в ноябре 2020 года. На данный момент оно набрало больше 22 миллионов просмотров.

ФАС сообщила о претензиях к клипу в феврале. Ведомство отметило, в частности, что Моргенштерн употребляет в кадре алкоголь и использует грудь одной из женщин, играющих роль сотрудниц Альфа-банка, для имитации оплаты банковской картой.

В Альфа-банке заявили, что считают клип Моргенштерна «мнением блогера», а не рекламой и не видят в нем нарушений.

На прошлой неделе на Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков из-за двух клипов. Ранее суд запретил рэперу исполнять песню «Владимир Путин — молодец!» из-за нарушения авторских прав. Также правоохранительные органы просили запретить Моргенштерну петь песню «Я съел деда», но пока это сделано не было.

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