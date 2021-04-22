Житель Петербурга, обвиненный в разглашении гостайны из-за продажи карт Генштаба 1970-х годов, получил условный срок

Санкт-Петербургский городской суд признал 63-летнего Владимира Грабовского виновным в разглашении гостайны и назначил ему один год и два месяца лишения свободы условно.

Также Грабовскому запретили работу с государственной тайной любого уровня секретности сроком на два года, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме, фабула обвинения не уточняется.

По информации «Медиазоны», «Фонтанки» и «Коммерсанта», Грабовский был сотрудником государственного предприятия «Аэрогеодезия» и в 2018 году продал диск с топографическими картами Генштаба 1970-х годов «черному археологу» Антону Коломицыну. По разным данным, за восемь или девять тысяч рублей.

С проданных карт до сих пор не сняли гриф секретности. Из-за этого в 2020 году против Коломицына возбудили уголовное дело о получении информации, содержащей гостайну. Он уехал из России в Нидерланды, где попросил политическое убежище.