Уличный художник Тимофей Радя получил 39 часов обязательных работ за январскую акцию в поддержку Навального

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 39 часов обязательных работы уличному художнику Тимофею Раде по административному о нарушении порядка проведения митинга. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Алексей Бушмаков, который представлял интересы художника в суде.

Радю задержали днем 22 апреля и принудительно доставили в суд. По словам художника, следователь действовал «вежливо». Перед началом заседания Радя сфотографировался в зале суда, снимок распространил телеграм-канал «Моменты». На заседании Радя отказался снять темные очки, объяснив это так: «Боюсь, что расплачусь».

23 января Тимофея Радю задержали в Екатеринбурге на акции протеста в поддержку Алексея Навального, на которую он вышел с плакатом «Мир хижинам. Война дворцам». После этого художник трижды не приходил на заседание суда по своему делу, пишет Znak.com. 20 апреля Радя сообщил в телеграме, что заметил за собой слежку.

Тимофей Радя — автор известных арт-объектов в Екатеринбурге. В 2017 году уличный художник установил надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Уральского приборостроительного завода, которая в 2021 году стала одним из символов уличного протеста. Среди других его работ — арт-объект «Я бы обнял тебя, но я просто текст».

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