SMM-редактора штаба Навального в Москве обвинили в неповиновении полиции. При задержании его избили, требуя пароль от телефона

В отношении SMM-редактор штаба Алексея Навального в Москве Александра Шепелева составили административный протокол по о неповиновении полицейским. Об этом сообщает «Апология протеста», ссылаясь на адвоката Даниила Бермана.

Шепелева доставили в Люберецкий городской суд, сообщила его девушка, журналистка «Медиазоны» Ольга Ромашова.

Александра Шепелева задержали вечером 21 апреля. Во время задержания, говорила Ольга Ромашова, мужчину били по ногам и давили ему на шею, требуя пароли для разблокировки устройств. «Апология протеста» указывает, что у Шепелева требовали пароль от мессенджера Telegram, но, как сказала Ромашова, он его не дал.

После задержания Шепелева увезли в неизвестном направлении. Адвокат «Апологии протеста» не смог найти его ни в одном отделении полиции или Следственного комитета. Предполагалось, что мужчину увезли сотрудники ФСБ.

21 апреля прошла всероссийская акция протеста в поддержку Алексея Навального. Перед митингами полицейские провели обыски и задержания активистов, сотрудников и волонтеров штабов Навального в разных регионах страны.

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