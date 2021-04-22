Полиция не стала возбуждать дело о похищении уроженки Ингушетии, которую отец и брат увезли из Москвы после задержания на митинге за Навального

Московская полиция отказалась возбуждать уголовное дело о похищении уроженки Ингушетии, которую родственники увезли из Москвы обратно в республику. Об этом «Открытым медиа» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

По данным организации, совершеннолетняя уроженка Ингушетии переехала в Москву в 2020 году, не желая соблюдать традиции ислама. В феврале 2021 года ее задержали на митинге в поддержку политика Алексея Навального. В отделе полиции девушка узнала, что ее объявили в розыск по заявлению родственников, которые сообщили о ее пропаже. Полицейские передали информацию о местонахождении девушки ее семье. 16 марта отец и брат увезли девушку в Ингушетию. Ее соседка по квартире подала в полицию заявление о похищении.

В ходе проверки по этому заявлению сотрудник полиции позвонил отцу девушки. Тот подтвердил, что забрал дочь в Ингушетию, и объяснил это тем, что «в Москве она ведет аморальный образ жизни, что категорически ему не нравится». Об этом говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, копию которого опубликовали «Открытые медиа». Документ изданию передал адвокат Марк Алексеев, сотрудничающий с «Российской ЛГБТ-сетью». Он направил в СК и прокуратуру жалобы на отказ в возбуждении дела.

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