В чеченском телеграм-канале выложили адрес и телефон Дмитрия Глуховского. Ему угрожают из-за образа «чеченки» в сериале «Топи»

Andrejs Strokins для «Медузы»

Анонимный телеграм-канал, посвященный Чечне, опубликовал паспортные данные, домашний адрес и телефон, приписываемые писателю Дмитрию Глуховскому, сценаристу сериала «Топи». Внимание на это обратил «Кавказский узел».

«Работайте, братья! Пересылайте по чеченским пабликам. А ты Димася — оглядывайся по сторонам, нечисть», — сказано в сообщении телеграм-канала (авторское написание сохранено).

Дмитрий Глуховский получает угрозы из-за того, что в сериале «Топи» актриса Софья Володчинская играет роль молодой женщины Эли, которая бежит из Москвы от своего жениха. Национальность героини в сериале не раскрывается, но некоторые люди, угрожающие писателю, считают, что это чеченка.

«Кавказский узел» опубликовал скриншоты нескольких сообщений с угрозами, адресованных Глуховскому. Авторы сообщений пишут в соцсетях, что писатель «ответит за чеченку в этом фильме», предлагают ему «готовить завещание», обещают «вручить билет в один конец» и требуют извинений от «режиссера-чеченофоба». Некоторые при этом спрашивают, где можно найти Глуховского, чтобы призвать его к ответу.

Софья Володчинская (в центре) в сериале «Топи» «КиноПоиск HD»

Ранее угрозы также получала актриса Софья Володчинская, которой писали в соцсетях, что сериал «Топи» «оскорбляют честь чеченской нации и чеченской женщины». Режиссер сериала «Топи» Владимир Мирзоев, комментируя это, говорил «Открытым медиа», что угрозы в адрес Володчинской абсурдны, потому что она играет не чеченку, а «девушку с дагестанским бэкграундом». «У фильма, извините, дагестанский продюсер. Что тут еще можно обсуждать? Всегда найдутся люди, желающие что-то накрутить и исказить реальность», — сказал Мирзоев.

Ранее в апреле глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев предполагал, что угрозы в адрес Глуховского могут быть частью пиар-кампании сериала.

Дмитрий Глуховский пока не комментировал угрозы, поступающие в его адрес.

Александр Бакланов