Подполковника ФСБ Кирилла Черкалина приговорили к семи годам колонии за коррупцию

Бывший глава , подполковник Кирилл Черкалин признан виновным в мошенничестве и получении взяток и приговорен к семи годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Обвиняемый лишен воинского звания и наград, ему также запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

С Черкалина также взыскали 637 миллионов рублей в пользу потерпевших по его делу Сергея Гляделкина и Игоря Ткача (по 318 миллионов рублей).

В уголовный срок Черкалина засчитано время, проведенное в СИЗО. Таким образом, в колонии он проведет пять лет.

Дело Черкалина рассматривали в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил сделку со следствием.

Кирилла Черкалина арестовали в апреле 2019 года по делу о получении взяток в особо крупном размере. Вместе с ним по делу о мошенничестве задержали двух его бывших сослуживцев Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. При обысках у них изъяли рекордные 12 миллиардов рублей. В квартире родителей Черкалина нашли рубли и валюту на 3,2 миллиарда рублей. В ноябре 2019 года деньги и имущество семьи Черкалина на шесть миллиардов рублей изъяли в доход государства.

Черкалин обвинялся в получении от совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова взятки в размере 850 тысяч долларов за «общее покровительство». Также Черкалину вменяли, что он похитил долю в компании «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 637 миллионов рублей у деловых партнеров Игоря Ткача и Сергея Гляделкина.

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