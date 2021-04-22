Латвийское агентство извинилось за рекламу вакцинации, в которой говорилось о возможности «встретиться с прабабушкой и прадедушкой»

Рекламное агентство Nord DDB Riga, проводящее в Латвии кампанию о пользе вакцинации, извинилось перед русскоязычными жителями страны за , на котором предлагалось после прививки встретиться с прабабушкой и прадедушкой.

Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсестрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро.

В агентстве принесли отдельные извинения бывшему футболисту Каспару Горкшу, чье лицо было изображено на плакатах. Сам Горкш сравнил ситуацию с инцидентом в Швеции, где власти по ошибке использовали для рекламы прививок фотографию Гарольда, скрывающего боль, и подчеркнул, что для него главное — чтобы «вся эта суматоха» не повлияла на успешность кампании.