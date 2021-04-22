Актриса Яна Троянова обвинила мэрию Вологды в срыве съемок из-за поста о митинге за Навального. Власти все отрицают

Мэрия Вологды отказалась помогать актрисе Яне Трояновой со съемками в городе после того, как она сообщила, что выйдет в Вологде на митинг в поддержку политика Алексея Навального. Об этом Троянова рассказала в сторис в инстаграме вечером 21 апреля.

Ехала я сегодня в Вологду. По работе, со съемочной группой. И после моего поста, что я выйду на мирный протест в Вологде, нашей администрации позвонила мэрия города и администрация области следом и сказали: «Мы не будем содействовать вам в съемках, можете не ехать. Из-за поста Яны, так как она собирается присутствовать на митинге».

Днем 21 апреля Троянова сообщила в инстаграме, что уехала на съемки в Вологду, но собирается вечером участвовать в мирном протесте на площади у мэрии города. «Я выхожу против путинского режима. Против беззакония. Против беспредела. В поддержку Алексея Навального и всех политзаключенных. Молчать сегодня преступно. Это наша страна!» — заявила Троянова.

После звонка от вологодских властей Троянова отказалась от поездки в Вологду и вернулась в Москву, где вышла на митинг в поддержку Навального.

В администрации Вологды сообщили изданию NewsVo, что съемочная группа, в которую входит Троянова, искала квартиру в расселенном доме, но ничего не нашла, и 19 апреля решила перенести поиски в Вологодский район. После этого к городским властям не обращались «за оказанием содействия в организации съемок», сказали в мэрии. В администрации Вологодского района, в свою очередь, сообщили, что и здесь съемочную группу не устроили предложенные объекты и вопрос остался «в подвешенном состоянии», но для съемок «никаких препон нет».

Организатор съемок фильма Алексей Иванов в беседе с изданием «ГородВо» отказался комментировать заявление Яны Трояновой. Он отметил, что съемочная команда доехала лишь до Ярославской области, после чего вернулась назад.