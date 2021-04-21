МВД запустило на территории Центрального федерального округа России систему «Паутина», которая позволяет полицейским отслеживать нарушителей правил дорожного движения.

Как рассказали «Коммерсанту» в министерстве, новая система нужна для «автоматизации» деятельности региональных центров автоматической фиксации правонарушений ГИБДД.

Дорожные камеры слежения начали устанавливать в России с 2008 года, но в каждом регионе центры фиксации правонарушений использовали разное программное обеспечение, напоминает газета. К 2017 году единый софт для этих целей появился в Москве и Московской области. Еще через два года столичная мэрия заключила контракт на сумму 440 миллионов рублей на разработку «единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств» для всего Центрального округа.

Как рассказал один из источников издания, знакомый с работой «Паутины», если раньше полицейские могли получить из системы только фото машины в момент нарушения ПДД, то теперь им доступны фотографии всех проездов.

В перспективе компоненты «Паутины» также должны стать частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг, добавили в МВД.

Ожидается, что к концу 2021 года к «Паутине» подключатся еще несколько десятков других регионов России.

В 2020 году с помощью автоматических камер наблюдения ГИБДД вынесла в отношении водителей более 145,5 миллиона штрафов. Основным видом нарушений стало превышение скорости движения (124 миллиона постановлений).