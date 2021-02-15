В 2020 году ГИБДД с помощью видеокамер вынесла 145 миллионов штрафов

В 2020 году ГИБДД с помощью автоматических камер наблюдения вынесла в отношении водителей более 145,5 миллиона штрафов, что на 19,2% больше, , сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на данные МВД.

Всего за год сотрудники ГИБДД, а также камеры в автоматическом режиме вынесли не менее 158,2 миллиона штрафов — именно столько постановлений приходится на топ-10 самых распространенных нарушений, которые приводит «Коммерсант».

превышение скорости движения (124 миллиона постановлений);

несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона);

проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона);

нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (2,9 миллиона);

управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (2,8 миллиона);

нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (2,6 миллиона);

несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (2,6 миллиона);

непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными световыми и звуковыми сигналами (1,9 миллиона);

нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения (1,4 миллиона);

непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения (1,2 миллиона).

ГИБДД пока не публиковала официальную статистику по аварийности и штрафам в 2020 году, общую сумму вынесенных штрафов в ведомстве также не раскрывали.